Publiziert am 05.01.2026

Zum strategischen Kompetenzfeld gehören neben dem Werbemarkt der Post auch die Konzerngesellschaften Livesystems, Bring! Labs und DMC, die weiterhin eigenständig bleiben. Ihre Logos werden künftig durch das Post-Logo und die Marktfeldbezeichnung «Swiss Post Advertising» ergänzt. Das sei «ein sichtbares Zeichen für ihre enge Verbindung mit der Post und ihre gemeinsame Ausrichtung im Werbemarkt», schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung.





Mit der Zusammenfassung der Werbeaktivitäten will die Post gemäss Mitteilung «ihre Position als führende Anbieterin im Schweizer Werbemarkt» festigen und ihre digitale Kompetenz ausbauen. Werbeauftraggeber erhielten damit Zugriff auf ein Portfolio, das maximale Reichweite mit hoher Datenpräzision und exzellentem Service verbinde, so die Post weiter.

«Die Zukunft der Werbung ist hybrid und Swiss Post Advertising ist unsere Antwort darauf. Wir verzahnen die emotionale Kraft des Physischen nahtlos mit der intelligenten Steuerung unserer digitalen Kanäle», lässt sich Oliver Egger, Geschäftsführer Medien- und Werbemarkt der Schweizerischen Post, in der Medienmitteilung zitieren. (pd/nil)