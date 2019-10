Branders: Gelbes Quadrat als Fundament

Swiss Foundations

Auf der Suche nach dem wirklichen Dialog

Der «Shrinking Space of Philantrophy» sei Realität, hiess es an einem Diskussionsabend im Kosmos in Zürich.

Swiss Foundations, der Dachverband der Schweizer Förderstiftungen, lud ein zum Dialog zwischen Vertretern von Stiftungen und Politik. Der Druck auf Stiftungen nehme zu. Man sei besorgt. Der «Shrinking Space of Philantrophy» sei Realität, hiess es.

von Loric Lehmann