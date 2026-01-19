Publiziert am 19.01.2026

Der Personalanlasss war das erste gemeinsame Zusammentreffen der Belegschaft beider Unternehmen nach dem rechtlichen Vollzug der Fusion im Dezember 2025.

Die Dialogplattform wurde von der Agentur Standing Ovation konzipiert und innerhalb von 14 Wochen entwickelt, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Dabei arbeitete die Agentur mit dem Management-Board, der Geschäftsleitung, der Kommunikationsabteilung und dem Event-Team zusammen.

Bei der Veranstaltung standen Fragen zur künftigen Ausrichtung des fusionierten Versicherungskonzerns im Mittelpunkt: Was bleibt bestehen, was verändert sich, und wie wächst das neue Unternehmen zusammen? Die Mitarbeitenden wurden in das Programm einbezogen.











Urs Schwegler, Head Sponsoring & Experience Marketing bei Helvetia Baloise, lobte die Zusammenarbeit mit der Agentur. Unter grossem Zeitdruck sei «eine Inszenierung entstanden, welche unsere Erwartungen übertroffen hat», sagte er. Jens Wiesenhütter, Head of Market Communication & Content Marketing Helvetia Baloise Schweiz, betonte: «Trotz der Grösse des Events war es uns wichtig, dass wir die Nähe untereinander spürbar machen.» Das sei «sehr gut gelungen». (pd/nil)