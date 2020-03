Homeoffice, genügend Abstand und intensive Hygienemassnahmen werden allmählich zu Routinen. Vor allem Menschen ab 65 Jahren und jene mit einem schwachen Immunsystem trifft es besonders. Um menschliche Nähe in ihren Alltag zu bringen, lancieren Generali Schweiz und LunchLottery die Initiative «Helden gegen Einsamkeit».

Mitmachen sei denkbar einfach, heisst es in einer Mitteilung dazu. «Jede und jeder, der den Wunsch verspürt, mit jemandem zu reden, kann sich über die Plattform anmelden», sagt Sunnie Groeneveld, Mitgründerin von LunchLottery GmbH. «Danach wird nach dem Zufallsprinzip ein Kontakt zugelost inklusive Telefonnummer. Telefonisch setzt man sich in Verbindung, führt Gespräche und tauscht sich aus. Alle drei Tage erhält man per E-Mail einen neuen Kontakt.»

Auch Vereine, KMU, Grossfirmen oder NGOs können sich als Supporting Partner online registrieren und erhalten ein Info-Paket, um ihre Mitglieder und Mitarbeitende zu motivieren, sich ebenfalls als «Helden gegen Einsamkeit» zu engagieren.

Mike Fuhrmann, Chief Marketing, Communications & Customer Officer von Generali Schweiz sagt: «Wenn man die Enkelkinder nicht mehr sehen darf oder den wöchentlichen Ausflug zum Stammlokal nicht mehr machen kann, schlägt das schnell aufs Gemüt. Deshalb rufen wir diese Initiative ins Leben.» (pd/eh)