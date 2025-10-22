Suan: Genossenschaft mit modernem Auftritt

Publiziert am 22.10.2025

Nach einer mehr als einjährigen Zusammenarbeit präsentiert sich die Genossenschaft WGN mit einer geschärften Markenstrategie und einer digitalen Präsenz, die ihre Werte und Angebote klarer kommuniziert, teilt Suan Conceptual Design mit.

Im Fokus des Projekts stand die strategische Weiterentwicklung der Marke. Suan erarbeitete zusammen mit der Geschäftsleitung der WGN einen Rahmen für alle künftigen Kommunikationsmassnahmen und verfeinerte das bestehende Corporate Design. Ziel war es, den vertrauten Auftritt beizubehalten und gleichzeitig einen modernen, zielgruppenorientierten Charakter zu schaffen.

Die neue Website bildet den Kern der Digitalisierung. Sie richtet sich gezielt an Mieterinnen und Mieter, Partner, Genossenschaften und Investoren und legt Wert auf einfache Navigation sowie hohe Informationsdichte, heisst es weiter. Mit dem neuen Online-Auftritt positioniert sich die WGN als moderne Anbieterin genossenschaftlichen Wohnens und unterstreicht ihren Anspruch, den Dialog mit ihren Anspruchsgruppen stärker digital zu führen. (pd/spo)