SSFV: Geschäftsleiterin Nicole Barras tritt zurück

Publiziert am 12.02.2026

Nach zwölf Jahren an der Spitze des Schweizer Syndikats Film und Video (SSFV) verlässt Nicole Barras den Verband per Ende Juli 2026. Sie habe sich aus dem Wunsch nach persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung für eine mehrmonatige Auszeit und anschliessende Neuorientierung entschieden, teilt der Verband mit.

Der Vorstand würdigt Barras' Engagement in den vergangenen zwölf Jahren. Sie habe den Verband weiterentwickelt und professionalisiert sowie die Anliegen der Mitglieder vertreten.

Die Nachfolgeregelung ist in Erarbeitung und wird zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert, wie Vorstandspräsidentin Chantal Bolzern mitteilt. (pd/cbe)