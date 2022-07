«Investieren Sie doch mal in absoluten Schrott»– eine eher ungewöhnliche Aussage im Bereich der Banken-Kommunikation. Aber schnell wird klar, warum diese Headline passe, denn es gehe um nachhaltige Anlagen, wie es in einer Mitteilung heisst. Investments in erneuerbare Energien, Anlagen in der Recycling-Industrie, Unternehmen, die die Kreislaufwirtschaft fördern, Firmen, die ethische, soziale und ökologische Verantwortung übernehmen – diese Aspekte greift die Kampagne auf. Also eben auch Investments in Schrott oder Dinge, die kein Mensch mehr braucht.

«Mit einem neuen, durch und durch nachhaltigen Fonds bauen wir unser bestehendes Angebot im Bereich zukunftsweisender Anlagen für unsere Kundinnen und Kunden weiter aus», wird Yves Ekmann, Leiter Marketing der BLKB, in der Mitteilung zitiert.

Nachhaltigkeit ist bereits ein Wirtschaftsmotor mit hochattraktiven Anlagemöglichkeiten und wird als Wachstumsmarkt zweifelsohne immer stärker werden, heisst es weiter. Die Kampagne zum Nachhaltigkeits-Fonds startete mit einer Bewegtbildstrategie auf digitalen Kanälen und wurde durch eine Out-of-Home-Kampagne ergänzt.

Verantwortlich bei der BLKB: Jutta Langlotz, Francesco Vazzano, Yves Ekmann (Hauptverantwortung). Verantwortlich bei Karlie (Branding): Sarah Martin. Verantwortliche Agentur: Brinkertlück Schweiz. (pd/mj)