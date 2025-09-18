Bakom: Gianna Luzio soll neue Direktorin werden

Publiziert am 18.09.2025

Medienminister Albert Rösti soll nach Angaben von CH Media die abtretende Mitte-Generalsekretärin Gianna Luzio als Direktorin des Bundesamts für Kommunikation (Bakom) vorsehen. Bereits Ende September könnte der Bundesrat die Bündnerin zur Amtschefin ernennen, wie die Zeitung schrieb.

Die Personen-Sicherheitsprüfung soll demnach bereits laufen. Ein entsprechendes Gerücht, dass die Runde mache, sei nicht aus der Luft gegriffen. Im Departement von Rösti sei zu hören, dass sich mehrere Mitarbeitende des Bakom für die Position beworben hätten.

Der Bundesrat bevorzuge aber jemanden externes mit einem klar bürgerlichen Profil. Luzio würde auf Bernard Maissen folgen, der das Bundesamt seit 2017 leitete. Eine Anfrage von CH Media habe Luzio nicht beantwortet. (sda/cbe)