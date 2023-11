Emmi: Gisela Heel wird Kommunikationschefin

Der Milchverarbeiter Emmi ernennt Gisela Heel neu zur Kommunikationschefin der Emmi Gruppe. Heel werde ihre Stelle am 13. November antreten und künftig für die weltweite Konzernkommunikation verantwortlich sein.



Berichten werde sie direkt an CEO Ricarda Demarmels, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens vom Donnerstag hiess. Die Kommunikationsexpertin bringt den Angaben zufolge fundierte Erfahrung mit, die sie über 20 Jahre in verschiedenen Positionen bei internationalen Unternehmen gesammelt habe. Heel war zuletzt sechs Jahre als Senior Group Communications Manager bei Lindt & Sprüngli tätig.



Als Kommunikationsleiterin bei Emmi werde Heel das Konzernkommunikationsteam leiten und auch dessen strategische Ausrichtung sowie Weiterentwicklung verantworten, hiess es weiter. (sda/awp/wid)