Apostroph: Gleicher Name in Deutschland und der Schweiz

Apostroph erobert Deutschland: Der deutsche Premiumsprachdienstleister Wieners+Wieners heisst ab April 2022 offiziell Apostroph Germany. «Wir freuen uns, dass der Name Apostroph nun auch in Deutschland für Language Intelligence stehen wird», wird Philipp Meier, Group CEO der Apostroph Group, in einer Mitteilung zitiert. Ulrich Barnewitz, Geschäftsführer der Apostroph Germany GmbH ergänzt: «Unser Ziel ist die weitere Stärkung der Kombination von menschlicher Expertise und technologischer Intelligenz für höchste Qualitätsansprüche unserer Kunden. Das streben wir mit dem einheitlichen Namen Apostroph Group an».

Unter der Dachmarke Apostroph Group treten Apostroph Switzerland und Apostroph Germany nun auch nach aussen gemeinsam auf. «Durch den einheitlichen Markennamen stärken wir unsere Marktposition und führen unser Wissen und Können noch weiter zusammen. Effizient und zielführend für unsere Kundinnen und Kunden bieten wir von der fachlichen Übersetzung über die zielgruppengenaue Transcreation bis hin zur vollautomatisierten Übersetzungslösung mit apoAI das ganze Spektrum an», so Philipp Meier.

An insgesamt zehn Standorten in der Schweiz und Deutschland realisieren 160 Mitarbeitende komplexe Projekte in 100 Sprachen für Kundinnen und Kunden aus allen Branchen. Unterstützt werden sie dabei von 2000 externen Partnerinnen und Partnern. In den letzten Jahren wurde das Dienstleistungsportfolio konsequent nach Bedarf der Kundinnen und Kunden erweitert, wie es weiter heisst. «Durch die engere Zusammenarbeit und den Know-how-Austausch werden Kundinnen und Kunden in Deutschland vermehrt von den technologischen Entwicklungen wie unserer eigenen Translation Engine oder Schnittstellenanbindungen profitieren, während Apostroph Switzerland beispielsweise von der Expertise von Apostroph Germany in den Bereichen Transcreation und Medical Translations Gebrauch machen kann», ist Meier überzeugt. «Wir sind Partner für das gesamte Management der umfangreichen Lokalisierungsprojekte unserer Kunden. Dazu gehören auch die technologische Betreuung sowie die Prozess- und Sprachberatung. Durch das Bündeln unter einer Marke können wir unsere Servicequalität und unseren Qualitätsanspruch für unsere Kunden zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis sicherstellen und ausbauen», so Barnewitz.

Die Apostroph Group verbindet technologische Intelligenz mit menschlichem Sprachgefühl. «Wir arbeiten weiter stetig daran, unsere effizienten administrativen und technischen Prozesse so schlank wie möglich zu halten, und automatisieren diese wo möglich und sinnvoll. Gleichzeitig nutzen wir unsere eigenen herausragenden Übersetzungstools sowie die Sprach- und Fachkompetenz unserer Mitarbeitenden, um die Kreativität der Sprache bestmöglich für unsere Kunden einzusetzen und zu fördern», sagt Barnewitz. In Deutschland ist Apostroph für Marketing- und Werbeagenturen, mittelständische Unternehmen und Konzerne sowie in den Bereichen Medical, Pharma, Life Science, Finance und E-Commerce tätig. (pd/cbe)