Festland: Globale Marke mit Schweizer Mitarbeitenden

Publiziert am 01.07.2026

Festland hat für EY eine People-Kampagne entwickelt, die auf der bestehenden Dachkampagne «Shape The Future With Confidence» aufbaut, teilt die Agentur mit. Im Zentrum der Kampagne stehen EY-Mitarbeitende, die in Bewegtbildinhalten mit O-Ton-Statements zu Wort kommen.

Die dreiteilige Pilotproduktion wurde in der Schweiz realisiert und behandelt die Lösungsbereiche «AI & Technology», «Cybersecurity» sowie «Four Futures». Dabei kommen jeweils mehrere EY-Fachpersonen zu Wort, heisst es weiter. Das Kampagnenkonzept ist modular aufgebaut, um es an unterschiedliche Märkte anpassen zu können. Umgesetzt wurde die Produktion mit Nektar für den Filmbereich und MW Studios für die Fotografie. (pd/spo)