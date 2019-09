Lauschsicht: Gold und Silber für nachhaltige Produktion

Das Zürcher Label «Qwstion» produziere seit mehr als zehn Jahren nachhaltig hergestellte Taschen für den täglichen Gebrauch. Zum Jubiläum entstand nicht nur eine neue Kollektion, sondern auch ein neuer, robuster und 100 Prozent natürlicher Stoff, wie es in einer Mitteilung heisst.

Lauschsicht habe 2018 für «Qwstion» eine Kurzdokumentation über die gesamte Supply-Chain produziert. Dafür besuchte das Team alle beteiligten Parteien vom Bauer auf den Philippinen, dem Garnhersteller und der Weberei in Taiwan, der Manufaktur in China und der Entwicklung in Zürich. Für Endkonsumenten sei es oft schwer ersichtlich, wie ein Produkt hergestellt werde und meist noch verborgener, was für Gedanken bei der Entwicklung mit eingeflossen seien.

Der Film zeige wie weit «Qwstion» in Bezug auf Zusammenarbeit, Nachhaltigkeit, sorgfältigem Umgang mit dem Rohmaterial und durchdachten Funktionen geht.



Verantwortlich bei «Qwstion»: Matthias Graf (Co-founder, Art Direction); verantwortlich bei Lauschsicht: Kevin Blanc / Marius Thut / Muriel Droz / (Idee & Konzeption), Kevin Blanc / Marius Thut (Kamera & Post-Production), Muriel Droz (Produzentin), Michael Ricar (Musik). (pd/lol)