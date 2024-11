SVIK-Rating: Goldene Federn für Lipp und Thurnherr

Publiziert am 14.11.2024

SRF-Wirtschaftsjournalist Reto Lipp und der ehemalige Bundeskanzler Walter Thurnherr sind am Donnerstagabend in Bern mit der «Goldenen Feder 2024» des Schweizerischen Verbands für interne und integrierte Kommunikation (SVIK) ausgezeichnet worden. Während Lipp für seine verständliche Wirtschaftsberichterstattung geehrt wurde, würdigte die Jury bei Thurnherr dessen kompetente Kommunikation während seiner Amtszeit.

Die Jury hob bei Lipp besonders hervor, dass er betriebs- und volkswirtschaftliches Wissen in den SRF-Sendungen «Börse» und «Wirtschaft» klar und verständlich aufbereitet. Er gebe dabei wichtige Einblicke in Unternehmensvorgänge und vermittle wirtschaftspolitische Zusammenhänge auf zugängliche Weise. Walter Thurnherr überzeugte die Jury durch seine Amtsführung von 2016 bis 2023, in der er sich als hervorragender und vielfach nachgefragter Kommunikator bewährte.

Weitere Goldene Federn gingen an das KSB Kantonsspital Baden für sein «Gesundheitsmagazin für den Kanton Aargau» sowie an die Bell Food Group, die mit ihrer Mitarbeiterpublikation «Look!» überzeugte. Novartis sicherte sich zwei Auszeichnungen: für den Artikel «Familienbande» und dessen filmische Umsetzung «Family Ties». Mit der App «Loop» punktete die Tertianum Gruppe Schweiz, während Groupe-e Fribourg einen Sonderpreis für ihre Strategie erhielt. Im Bereich Kampagnen wurden Bobst Mex für «Drupa», Territory Frankfurt für die «DHL Group» und die Tertianum Gruppe Schweiz für «Tag der Pflege» ausgezeichnet.

Die jährliche Preisverleihung dient als Benchmark für die Unternehmens- und Organisationskommunikation in der Schweiz. (pd/cbe)