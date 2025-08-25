Publiziert am 25.08.2025

Ab sofort steht allen Mitgliedern von Handelsverband.swiss ein persönlicher Helpdesk zur Verfügung Die Experten von Furthur beantworten Fragen zu «Paid Advertising», «Organic Content», «Creative Best Practice» oder dem Einsatz von KI in Social-Media-Kampagnen. Das Angebot ist kostenlos und umfasst Anfragen mit einem Bearbeitungsaufwand von bis zu 30 Minuten, schreibt Furthur in einer Medienmitteilung.

«Hier versuchen wir zu helfen»

«Mit einem Ansprechpartner bei einer Social Media Plattform zu reden wird zunehmend komplexer, denn die Plattformen hätten am liebsten nur noch KI-Bots, die ihre Kunden beraten», erklärt Dominik Lämmler, Gründer der Furthur AG gemäss der Medienmitteilung. Probleme mit Social-Media-Tools können schnell zu einer Knacknuss werden. «Hier versuchen wir zu helfen», so Lämmler weiter.

Weiter werden der Branchenverband des Schweizer Handels und Furthur gemeinsam regelmässig über wesentliche Veränderungen in der Social-Media-Landschaft informieren. «Unsere Mitglieder stehen tagtäglich vor wachsenden Herausforderungen im Social-Media-Umfeld», wie Bernhard Egger, Geschäftsführer des Handelsverband.swiss in der Mitteilung zitiert. «Mit den Social-Media-Updates gewährleisten wir, dass sie stets auf dem neuesten Stand der besten Strategien und Plattformänderungen bleiben.» (pd/nil)