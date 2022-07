The Boomers: Hans Hess verstärkt das Netzwerk

Das vorhandene Kommunikations- und Kreativ-Know-how von The Boomers wird mit Hans Hess im Bereich Wirtschaft gestärkt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Hans Hess führte als CEO mehrere Unternehmen, darunter zehn Jahre Leica Geosystems. 2010 übernahm er das Präsidium des grössten Schweizer Industrieverbandes Swissmem und wenig später zusätzlich das Vize-Präsidium des Wirtschaftsdachverbandes Economiesuisse. Dadurch habe er die Schweizer Wirtschaftspolitik entscheidend mitgeprägt und -gestaltet, schreibt The Boomers. Ausserdem engagierte er sich über 20 Jahre in Verwaltungsräten von börsenkotierten und privatgehaltenen Unternehmen.

«Hans Hess sagt, was er denkt. Er kennt die Herausforderungen der Schweizer Exportindustrie wie kaum ein zweiter. Sehr gerne bringt er sich auch zu aktuellen Themen ein, wie dem Risiko einer Strommangellage, der Europapolitik oder dem Fachkräftemangel», heisst es in der Mitteilung weiter.

Als Mitglied des exklusiven Netzwerks von The Boomers beschäftige sich Hans Hess mit Führungsthemen, Geschäftserfolgen, Energie- und Klimathemen, Innovation, Forschung und Technologie. Er gebe sein Wissen weiter in Referaten, an Podien, in Interviews oder passgenau als Berater. «Ich freue mich darauf, meinen konstruktiven Beitrag zum Netzwerk leisten zu können und bin überzeugt, dass es gerade in Krisen generationenübergreifendes Denken und Handeln braucht», lässt sich Hans Hess zitieren.

Auch die Gründerinnen von The Boomers, Priska Wolff und Daniela Hess, freuen sich auf die zukünftige Zusammenarbeit: «Mit Hans Hess und seinem grossen Know-how bei Schweizer Wirtschaftsthemen können wir das Netzwerk perfekt ergänzen. Es macht uns stolz, eine so erfahrene und versierte Persönlichkeit an Bord zu haben.»

Das Netzwerk The Boomers vereint erfahrene und gestandene Persönlichkeiten, die ihr Wissen und Können an Unternehmen, Institutionen und Organisationen weitergeben – sei es für Referate, Moderationen, Interviews oder Beratungen von Einzelpersonen oder ganzen Teams (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)