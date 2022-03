The Boomers

TV-Produzentinnen gründen Netzwerk

Daniela Hess und Priska Wolff vermitteln ab sofort erfahrene Persönlichkeiten. Am Donnerstag war der Launch. Teil des Netzwerks sind unter anderem Hugo Bigi, Sonja Zöchling oder Hannes Britschgi.

Feierten am Donnerstag den Start von The Boomers (v.l.): Hugo Bigi, Marco Cortesi, Sonja Zöchling, Priska Wolff, Daniela Hess, Ursula Diebold und Hannes Britschgi. (Bilder: The Boomers)