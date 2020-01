Harbour Club: Hans-Peter Nehmer wird Präsident

Der Harbour Club hat sein Vorstandsmitglied Hans-Peter Nehmer per 1. Januar 2020 zum Präsidenten ernannt, wie das Netzwerk der Kommunikationsverantwortlichen von wichtigen Schweizer Unternehmen und Organisationen in einer Mitteilung schreibt. Er ist Chief Communications Officer bei der Allianz Suisse, wo er die Unternehmenskommunikation und die Corporate Social Responsibility-Aktivitäten des Versicherungskonzerns in der Schweiz verantwortet. Zuvor war er beim Kabelnetzbetreiber UPC/Cablecom sowie der international tätigen Hotelplan Gruppe in derselben Funktion tätig.

Vor seinem «Seitenwechsel» in die PR-Branche war Nehmer über zehn Jahre als Redaktor und Moderator beim Privatsender Radio Z und beim Schweizer Fernsehen tätig. Er ist seit 2015 Jurypräsident des Schweizer Geschäftsberichte-Rating. Seine Ernennung erfolgt vorbehaltlich der Wahl durch die Generalversammlung am 13. März 2020.

Statutarische Gründe

Hans-Peter Nehmer übernimmt die Aufgabe von Dominique Morel, welcher den Club als Vordenker die letzten fünf Jahre erfolgreich geführt habe, heisst es weiter. Morel verlässt den Harbour Club per Ende März 2020 aus statutarischen Gründen, da er künftig bei KPMG nicht mehr als Head Marketing, Communications & Sales, sondern als Berater für Marketing, Reputation & Customer Experience aktiv sein wird.

«Dominique Morel hat die Kommunikationslandschaft in der Schweiz mit seinen innovativen Ideen geprägt und viel für das Ansehen des Berufsstands getan. Er übergibt ein gut bestelltes Haus und ich freue mich, den Harbour Club auf diesem Fundament weiterzuführen», wird Hans-Peter Nehmer in der Mitteilung zitiert. Angesichts der vielfältigen Herausforderungen in der Unternehmenskommunikation sei das eine spannende Aufgabe».

Der Vorstand des HarbourClub setzt sich künftig wie folgt zusammen: Hans-Peter Nehmer (Präsident), Allianz; Larissa Alghisi, Julius Bär; Edi Estermann, SRG/SSR; Myriam Käser, Skyguide; Salomé Ramseier, Hoerbiger und Roman Sidler, Geberit. (pd/wid)