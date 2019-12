Condor Films: Hans Syz wird neuer Mehrheitsaktionär

Condor Films, 1947 von Heinrich Fueter gegründet, hat in den vergangenen 72 Jahren über 2000 Werbe- und Auftragsfilme, sowie 55 Spielfilme realisiert. Einer der Höhepunkte in der Geschichte der Condor Films AG war der Academy Award für Xavier Kollers «Reise der Hoffnung» als bester fremdsprachiger Film 1991. Nun werde «die Chronik des legendären Unternehmens um ein Kapitel reicher»: Condor Films AG mitsamt ihrem denkmalgeschützten Studio Bellerive im Zürcher Seefeld wird künftig strategisch und operativ vom Filmproduzenten Hans Syz geführt. Er wird per 1. Januar 2020 Mehrheitsaktionär, heisst es in einer Mitteilung. Die bestehenden Aktionäre bleiben Minderheitsaktionäre.

Zu Condor Films habe der Zürcher Kameramann und Produzent, der mehrere Jahre im In- und Ausland als DOP arbeitete, eine lange Beziehung. Bereits 1988 wurde er Mitglied der Geschäftsleitung. Ein Jahr später erhielt Syz die Möglichkeit, Turnus Film zu übernehmen und entwickelte die Firma zu einer international tätigen Werbefilmproduktion. Als Produzent und Kameramann bei Turnus Film zeichnete er unter anderem verantwortlich für Filme wie «Das Fähnlein der sieben Aufrechten» (2002) und «Handyman» (2006). Zuletzt fungierte er als Produzent beim Filmhit «Wolkenbruch», der derzeit als Schweizer Beitrag ins Oscar-Rennen geht.

Mit der Übernahme von Condor Films sieht Hans Syz, der sich im Sommer 2019 von Turnus Film getrennt hat, ein grosses Potenzial, um die nationale und internationale Präsenz der Produktionsfirma auszubauen. «Ich möchte Condor Films wieder auf ihr Kerngeschäft zurückführen, nämlich auf die Produktion von hochwertigen Spiel- und Fernsehfilmen», wird er in der Mitteilung zitiert.

Ausbau der traditionsreichen Marke

Bereits würden mehrere Projekte in der Pipeline stehen. «Wir entwickeln unter anderem zwei TV-Serien, mehrere Komödien und Arthouse- Filme, unter anderem wieder mit Michael Steiner», so Syz. «Ich habe den Anspruch, die älteste Schweizer Filmproduktionsfirma fit für ihre achte Dekade zu machen.» Dafür will Syz auf die Zusammenarbeit mit renommierten Filmemachern setzen, aber auch jungen Talenten Chancen anbieten.

Darum soll in dem unter Denkmalschutz stehenden Studio Bellerive an der Zürcher Kreuzstrasse ein Film-Hub für filmaffine Firmen entstehen. «Unsere Vision ist, die historischen Räume der Condor Films als Co-Workingspace auch anderen Firmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Kreation, Produktion, Marketing und Vertrieb zu öffnen», sagt Syz.

Condor Corporate als eigenständige Firma

Der bestehende Non-Feature-Bereich der Condor Films wird ebenfalls im Studio Bellerive angesiedelt sein und in der wirtschaftlich eigenständig operierenden Condor Corporate Films AG gebündelt. Die FaroTV GmbH, bis jetzt 100-Prozent-Tochter der Condor Films AG, wird eigenständig und eng mit den beiden anderen Firmen zusammenarbeiten. Geschäftsführer Markus Röthl: «Wir freuen uns sehr auf den neuen Eigentümer, passt er doch perfekt zur Geschichte von Condor Films. In dieser Konstellation können wir unser Dienstleistungsportfolio im fiktionalen Bereich und bei Auftragsfilmen stärken und weiter ausbauen.» (pd/cbe)