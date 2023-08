Warner Music Schweiz: Hansjürg Stämpfli wird neuer General Manager

Hansjürg Stämpfli ist mit sofortiger Wirkung von Warner Music Central Europe zum General Manager Warner Music Schweiz ernannt worden, wie es in einer Mitteilung heisst. In seiner neuen Funktion übernimmt er die Verantwortung für das Geschäft in der Schweiz für Warner Music und wird direkt an Marcus Friedheim, Managing Director Warner Music Central Europe, berichten. Als General Manager tritt Hansjürg Stämpfli die Nachfolge von Stefania Lorenzetto an, die bisher als General Managerin für die Schweiz tätig war.

Hansjürg Stämpfli kam im Oktober 2015 als Brand Manager zu Warner Music und wurde im April 2019 zum Senior Marketing Manager befördert, heisst es weiter. Vor Warner Music war er vier Jahre lang für PwC in der Schweiz tätig. Er hat Business Administration an der Universität in Bern studiert.

«Position der Schweiz stärken und ausbauen»

«Hansjürg hat in den letzten Jahren ausgezeichnete Arbeit geleistet und es immer wieder geschafft neue Ideen für unser Geschäft in der Schweiz einzubringen, die über sein eigentliches Themenfeld hinausgingen», so Marcus Friedheim. «Er zeigt einen aussergewöhnlichen Unternehmergeist und wir sind besonders glücklich, ihn als herausragendes Talent bei Warner Music weiterhin fördern zu können. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre der guten Zusammenarbeit.»

«Ich fühle mich seit meinem ersten Tag bei Warner Music am richtigen Ort und möchte keinen Tag missen», wird Hansjürg Stämpfli in der Mitteilung zitiert. «Daher freue ich mich ganz besonders über die Anerkennung und das Vertrauen, das Marcus und die Geschäftsführung mir mit der Ernennung zum General Manager für die Schweiz entgegenbringen. Gemeinsam mit dem Team werden wir die Position von Warner Music in der Schweiz weiterhin stärken und ausbauen.» (pd/yk)