Radikom: Hanspeter Krüsi wird Berater

Publiziert am 22.10.2025

Die Ostschweizer Kommunikationsagentur Radikom baut ihr Beratungsangebot im Bereich Krisen- und Ereigniskommunikation aus. Ab 2026 wird Hanspeter Krüsi, bis Ende Jahr Leiter Kommunikation und Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, das Team verstärken, teilt die Agentur mit. Krüsi bringt jahrzehntelange Erfahrung in der Medienarbeit mit und wurde vom Fachmagazin «Schweizer Journalist» in den Jahren 2023 und 2025 als einer der besten Mediensprecher der Schweiz ausgezeichnet.

Neben Krüsi übernimmt auch Annina Dietsche‑Veit erweiterte Aufgaben innerhalb der Agentur. Die frühere Journalistin und Moderatorin war unter anderem beim Blick sowie in der Unternehmenskommunikation eines Medizinalunternehmens tätig.

Radikom wurde vor 13 Jahren von Ralph Dietsche gegründet. Mit der personellen Verstärkung will die Agentur ihre Position in der Krisenkommunikation weiter festigen, heisst es weiter. (pd/spo)