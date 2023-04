Harmonie ist das gelungene Zusammenspiel von mehreren Teilen in einem Ganzen. Was im Kern der Unternehmensphilosophie des Schweizer Naturbettherstellers Hüsler Nest steht, gilt auch für die Zusammenarbeit mit Jung von Matt Schweiz. Gemeinsam mit dem Team von Hüsler Nest haben vier Jung-von-Matt-Unternehmen zu einer klaren Ausrichtung der Marke für die nächste Wachstumsphase beigetragen und so dafür gesorgt, dass der neue Markenauftritt von Hüsler Nest ein harmonisches Ganzes ergibt. Und das über alle kommunikativen Touchpoints hinweg, offline wie auch online.

Gute Nacht, guten Tag

Wichtige Schritte in der Transformation von Hüsler Nest hin zu einer digitalen und kundenenzentrierten Organisation waren die Klärung der Unternehmensstrategie sowie die Schärfung der Markenpositionierung. Ersteres verantwortete die Management Consultancy Leap Partners, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Schärfung der Positionierung entstand in Zusammenarbeit mit den Markenexpertinnen und -experten von Jung von Matt Brand Identity.

Auf Basis dieser klaren strategischen Roadmap entwickelte die Kreativagentur Jung von Matt Limmat den kommunikativen Auftritt von Hüsler. Im Zentrum steht die Leitidee «Gute Nacht. Guten Tag». Diese weitet die Relevanz der Marke auf den gesamten Tag aus und basiert auf einer unausgesprochenen Wahrheit, die wir alle kennen: Wer gut schläft, startet in einen besseren Tag. Abgerundet wird der eigenständige Auftritt durch eine zeitlose Bildsprache: Menschen und Hüsler-Nest-Produkte stehen im Zentrum und warmes Licht kündet auch visuell bereits den «Guten Tag» an. Headline-Sujets für OOH, Anzeigen und die Webpräsenz von Hüsler Nest spielen mit der Leitidee in unterschiedlichen Kontexten.

Die digitale Umsetzung des Hüsler-Nest-Markenerlebnisses wurde von Jung von Matt Tech umgesetzt. Entstanden ist laut Mitteilung «ein harmonisches Premium-Weberlebnis mit smarten Tools, das die einzigartige Markenwelt von Hüsler auch im digitalen Raum harmonisch transportiert». Auf der Website kommt auch der von Frame eleven produzierte Imagefilm zum Einsatz (persoenlich.com berichtete).

«Die neue strategische Ausrichtung und der entsprechende kommunikative Auftritt begleiten uns in die nächste Phase des Wachstums und verkörpern genau das, wofür wir als Unternehmen stehen: Harmonie – der wir treu bleiben. Sowohl die Zusammenarbeit mit Jung von Matt als auch das Resultat sprechen diese Sprache», wird Susanne Erlacher, Leiterin Marketing von Hüsler Nest, in der Mitteilung zitiert.

Verantwortlich bei Hüsler Nest: Susanne Erlacher (Leiterin Marketing), Patrick Egloff (Geschäftsführung); verantwortlich bei Jung von Matt Limmat: Dominique Magnusson, Jacqueline Rufener (Creative Direction), Elif Soysal, Tobias Peters, Brian Rossbach (Text), Ayleen Friedrich (Art Direction), Christian Omlin, Helena Amor (Stra-tegie), Sebastian Kaps (Projektleitung), Nick Schoberth (Account Direction), Luitgard Hagl (Managing Creative Director, Agency Lead); verantwortlich bei Jung von Matt Brand Identity: Alessandra Bally, Julius Jäger (Strategie); verantwortlich bei Jung von Matt Tech: Vitalli Peters (Art Direction), Emmanuel Denier (Screendesign), Mergime Raci (User Experi-ence), Stefanie Pfeffer (Projektmanagement), Michelle Scholz (Managing Director, Creation & Experience); verantwortlich bei Leap Partners: Mattias Weber (Managing Partner); externe Partner: Polarwind, Frame eleven, Gold Interactive, WorldSites, Gango luege. (pd/cbe)