Zoebeli Communications: Helena Jansen wird Leiterin

Publiziert am 14.01.2025

Die 53-jährige Helena Jansen leitet ab Mitte Januar 2025 die Geschäfte der Zoebeli Communications AG. Der 63-jährige Firmengründer Peter Zoebeli, der die LSA-Agentur seit 1995 führt, bleibt Inhaber und Berater, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die neue Chefin studierte Germanistik und Geschichte in Bern und Berlin. Nach ihrer journalistischen Tätigkeit bei der Berner Zeitung wechselte sie 2003 zur Kommunikationsagentur. Als Senior Consultant betreut sie seither Mandate für Bundesämter wie das Seco und das Astra. Die zertifizierte Nachhaltigkeitsexpertin erhielt für ihre Teamarbeit zum Solarflugzeug Solar Impulse den Burson Marsteller Award for Academic Excellence im Rahmen ihres Executive Master-Abschlusses an der Universität Lugano.

Die Full-Service-Agentur mit acht Mitarbeitenden berät Konzerne, KMU, Verbände, Stiftungen und die öffentliche Verwaltung in Kommunikationsfragen. Das 1995 gegründete Unternehmen gehört seit 2006 der LSA (Leading Swiss Agencies, früher BPRA) und seit 2012 der Gesellschaft der Investor Relations Agenturen der Schweiz (Giras) an. Die Agentur ist nach dem Consultancy Management Standard CMS III zertifiziert und betreibt mit leicht·und·einfach ein Kompetenzzentrum für inklusive Sprache. (pd/cbe)