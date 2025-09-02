Publiziert am 02.09.2025

Er traut sich alles zu und kommt daher wie gerufen. Herr Krähenbühl springt an der Berner Volkshochschule kurzfristig ein und unterrichtet von Yoga bis Italienisch alles, wo die angestammten Lehrpersonen ausfallen. Doch Krähenbühl kann nichts. Die massive Selbstüberschätzung des Stellvertreters bleibt den Kursbesuchenden natürlich nicht verborgen. Im besseren Fall sorgt das für Erheiterung, im schlechteren für Irritation und Verärgerung.





Diese ungewöhnlichen Unterrichtssequenzen sind Teil eines neuen Werbefilms der Volkshochschule, realisiert mit versteckter Kamera. Stellvertreter Krähenbühl wird gespielt von Schauspieler Matto Kämpf.

Nach Angaben der Bildungseinrichtung verfolgt der Film drei zentrale Botschaften: Er will aufzeigen, dass guter Unterricht ein hohes Mass an Professionalität erfordert, dass das Lernen an der Volkshochschule eine durchaus lustvolle Tätigkeit ist und dass die Kursteilnehmenden definitiv Humor beweisen. Die Reaktionen der Teilnehmenden auf den unerwarteten «Stellvertreter» Krähenbühl demonstrieren eindrücklich diese Eigenschaften.

Das Video ist auf der Website der Volkshochschule zu sehen. Ausserdem werden Snippets auf den Social-Media-Kajälen der Volkshochschule verbreitet, um Interessierte so auf die Website der Volkshochschule zu leiten. Einzelne Ausschnitte zeigte zudem der Lokalsender TeleBärn in seiner News-Sendung.

Finanzierung durch Bernburger

Ermöglicht wurde der Werbefilm dank der finanziellen Unterstützung der Burgergemeinde Bern im Rahmen des Burgerpreises. Diese Auszeichnung hat die Volkshochschule 2019 zum hundertjährigen Jubiläum verliehen erhalten, insbesondere für ihr gesellschaftliches Engagement beim niederschwelligen Zugang zu Bildung für Erwachsene. (pd/nil)





