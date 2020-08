Am meisten Dispute gibt es mit der Unternehmensleitung. Jede vierte befragte Person reibt sich in Diskussionen mit der Geschäftsführung auf (25 Prozent). Wenn es keine Auseinandersetzung mit der Chefetage gibt, dann mit den Kolleginnen und Kollegen aus der IT. 20 Prozent der Befragten haben regelmässig Meinungsverschiedenheiten mit den ITlern. Und auch das Verhältnis zum Produktmanagement und der Rechtsabteilung ist nicht immer eitel Sonnenschein. 17 Prozent der Kommunikatorinnen und Kommunikatoren sind sich oft mit diesen beiden Abteilungen uneins.

Das ergab eine Umfrage von News aktuell und Faktenkontor. Die dpa-Tochter und Faktenkontor haben bei PR-Fach- und Führungskräften aus Unternehmen nachgefragt, mit welchen Abteilungen sie die stärksten Auseinandersetzungen haben. Rund 60 Kommunikationsprofis nahmen an der Befragung teil.

Besser hingegen kommen die Mediensprecher mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus Produktion, Compliance, Controlling, Social-Media und Business Development aus. Nur sieben Prozent der befragten Personen geben an, dass sie mit diesen Abteilungen die stärksten Konflikte haben. Und nur verschwindende fünf Prozent der PR-Profis stossen ab und zu mit den Verantwortlichen aus dem Kundenservice zusammen. (pd/cbe)