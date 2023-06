Swissaid: Hilfswerk feiert seinen 75. Geburtstag

Swissaid ist heute in neun Ländern des Südens und in der Schweiz tätig. Mit Projekten in Agrarökologie, Gleichstellung und Klimaresilienz unterstützt die Organisation insbesondere Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. «Wir sind breit vernetzt und haben langjährige, vertrauensvolle Beziehungen mit unseren Partnerorganisation. Wir wissen, was die Bedürfnisse vor Ort sind, und können rasch reagieren», wird Nicole Stolz, Leiterin Entwicklungszusammenarbeit von Swissaid, in einer Mitteilung zitiert.

Während der vergangenen 75 Jahre sei Swissaid in rund 27 Ländern zu einer zuverlässigen, erfahrenen Partnerin geworden, die in der Lage sei, ihre Massnahmen im Krisenfall wirksam anzupassen, heisst es weiter.



Neuer Podcast «Hungrig auf Lösungen»

Am kommenden Mittwoch, passend zum Frauenstreik-Tag, lanciert Swissaid anlässlich des 75. Geburtstags den neuen Podcast «Hungrig auf Lösungen – 5 Perspektiven auf Hunger» mit dem Thema: «Gleichstellung – wenn Frauen mitreden, sinkt der Hunger». In fünf Folgen beleuchtet Swissaid die Schwerpunktthemen Gleichstellung, Rohstoffe, Hungerbekämpfung, Klima und Agrarökologie und lässt die Menschen vor Ort zu Wort kommen. Der Podcast biete Einblick in die Arbeit des Hilfswerks, schreibt Swissaid. Er gebe Antworten auf dringende Fragen unserer Zeit und präsentiert Lösungen für eine Welt ohne Hunger. Der Podcast wird von der Podcastschmiede in Winterthur produziert.

Auf ihrer Webseite präsentiert Swissaid eine Zeitreise vom Gründungsjahr 1948 bis heute: Historische Videos aus der Wochenrundschau des Schweizer Fernsehens, Radiobeiträge, Zeitungsartikel sowie Fotos aus allen Epochen schildern die Projekte der Organisation für Entwicklungszusammenarbeit durch die Jahrzehnte. In der Jubiläumsbroschüre erfahren Leserinnen und Leser mehr über die entwicklungspolitischen Ansätze und Geschichte von Swissaid. Der Zeitstrahl ist auch Teil der Jubiläumsbroschüre.

Einfach spenden dank Online-Tool

Als weitere Aktion anlässlich des 75. Geburtstags startet Swissaid ein Online-Puzzle-Tool: Ob Privatpersonen, Firmen, Organisationen oder Vereine, alle können einfach eine Spendenaktion starten. (pd/nil)