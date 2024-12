Publiziert am 16.12.2024

Publiziert am 16.12.2024

Nach anderthalb Jahren intensiver Entwicklungsarbeit hat die Organisation gemeinsam mit der F/E Agentur einen umfassenden Transformationsprozess durchlaufen, der weit mehr als eine optische Erneuerung umfasst, wie die Agentur mitteilt.

Der neue Name Ena trägt mehrschichtige Bedeutungen: Er leitet sich vom pädagogischen Konzept «enaktiv» ab, verweist in Malawi auf «den Nächsten» und steht im Griechischen für «eins». Diese semantische Vielschichtigkeit soll Einheit und Aktivierung symbolisieren. Thomas Stahl, CEO von Ena, betont die Motivation hinter dem Rebranding: Die Organisation wolle zeigen, wer sie ist, und ihren Auftrag «mutig handeln, Zukunft gestalten» präzise kommunizieren.

Der Transformationsprozess umfasste eine komplette Neuausrichtung – von der Markenstrategie über das Design bis zur Marketingstrategie. Ziel war es, die Attraktivität für Spendende zu erhöhen und neue Zielgruppen anzusprechen. Statt Defizite zu betonen, liegt der Fokus nun auf Chancen und Perspektiven, die durch Unterstützung entstehen können.In enger Zusammenarbeit mit der F/E Agentur entwickelte Ena einen Markenauftritt, der Offenheit und Dynamik vermittelt. Verschiedene Designansätze wurden in Workshops und mit Fokusgruppen erarbeitet und getestet. Dabei wurden unterschiedliche Zielgruppen, von bestehenden bis zu potenziellen jüngeren Spendern, berücksichtigt.Ein wesentlicher Aspekt der Transformation ist die Vereinfachung des Spendenprozesses. Dieser wurde so optimiert, dass er als einer der benutzerfreundlichsten in der Branche gelten kann. Das neue Design ist sowohl für digitale Kanäle als auch für klassische Medien konzipiert.