Einen Asylentscheid zu fällen, über den weiteren Verlauf im Leben eines Menschen zu bestimmen – das ist keine einfache Aufgabe. Jemand, der dies täglich macht, ist Andreas Pfister, Fachspezialist Asyl im Bundesasylzentrum (BAZ) Basel. Er ist zu Gast in der ersten Folge des Podcasts «Willkommen im Bundesasylzentrum» des Staatssekretariats für Migration (SEM). Wie fällt er einen solch folgenschweren Entscheid? Welche Informationen braucht er dazu? Und wie nahe gehen ihm die Schicksale der Menschen, die er täglich vor sich hat?



All dies erfährt man im gut 20-minütigen Gespräch im Podcast «Willkommen im Bundesasylzentrum», wie das SEM in einer Mitteilung an persoenlich.com schreibt. In der zweiten Folge ist demnach eine Dolmetscherin zu Gast, in der dritten eine Person, die die medizinische Betreuung in den Bundesasylzentren verantwortet. Es folgen eine Seelsorgerin, eine Sozialpädagogin und weitere Mitarbeitende. Geplant sind laut Mitteilung zwischen zehn und zwölf Folgen, die jeweils im Wochenrhythmus erscheinen.

Alles in allem entstehe in «Willkommen im Bundesasylzentrum» ein facettenreiches Bild einer Institution, die medial sehr präsent sei, deren Funktionsweise aber dennoch die wenigsten kennen würden. (pd/cbe)