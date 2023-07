Die Brandingagentur Allink hat für die plant-based Glacemanufaktur Gelavena ein farbenfrohes Brand Design gestaltet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Hinter dem Zürcher Start-up stecken Claudia Schildknecht, Sandra Steffen und Simon Zangger, der unter anderem bei Allink als Film & Photo Director tätig ist. Die raffinierten Gelavena-Rezepturen stammen von Sandra Steffen, die hauptberuflich im Restaurant Focus Atelier (Parkhotel Vitznau) Desserts kreiert, heisst es weiter. Produziert wird das Haferglace in einer kleinen Manufaktur in der Stadt Zürich. Zudem steht bei schönem Wetter das Gelavena-Velo am Dynamo Zürich.

Allink hat das Gelavena-Branding entwickelt. Das Design sei laut Mitteilung bewusst von der traditionellen Gelato-Kultur losgelöst und soll mit auffälligen Farbmustern im Hippie-Stil und einer schlichten, plakativen Typografie auf sich aufmerksam machen.

Verantwortlich bei Gelavena: Gründungsteam mit Simon Zangger, Claudia Schildknecht, Sandra Steffen; Branding und Packaging Design: Allink. (pd/yk)