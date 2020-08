Das Familienunternehmen Schöb bietet ökologischen Holzbauten in der Schweiz an. Die Agentur am Flughafen hat die Holzwerke des Unternehmens in einem überdimensionalen Magazin vereinet, wie es in einer Mitteilung heisst. Im Erstlingswerk gewähre Schöb Einblicke in die gesamte Palette ihrer Tätigkeiten, vermittle ihre Werte und zeige wie schön und modern in und aus Holz gebaut werden könne.

Das Magazin wurde verschiedenen Regionalzeitungen beigelegt und existiert auch als Onlineversion.

Verantwortlich bei Schöb AG: Christine Egger-Schöb (Geschäftsleitung, Leiterin Finanzen und Marketing), Simone Wirz (Verantwortliche Marketing); verantwortliche bei Agentur am Flughafen AG, Altenrhein: René Eugster (Creative Direction), Dominique Rutishauser (Art Direction), Ketil Eggum (Grafik), Miriam Egli (Beratung) (pd/wid)