Die Schellenberg-Gruppe, ein Druckunternehmen aus dem zürcherischen Pfäffikon, übernimmt die Firma HP&S Digitaldruck GmbH per 1. November 2020.

Die grafische Industrie ist je länger, je mehr gefordert, sich neu aufzustellen, heisst es in einer Mitteilung vom Samstag. So würden nun auch HP&S und die Schellenberg-Gruppe den Weg von Kooperation zu Integration gemeinsam beschreiten. Der Zusammenschluss biete beiden Firmen «die Nutzung von Synergien, die Stärkung der Marktposition, den Zugang zu neuen Technologien sowie die Erweiterung der Angebotspalette».

HP&S Digitaldruck ist seit rund 16 Jahren am Standort Kloten präsent. Inhaber Marc-André Saugy tritt nun in die Schellenberg-Gruppe über und erhält den Service in Kloten aufrecht. Die Schellenberg-Gruppe, präsidiert von Inhaber Oskar Schellenberg, umfasst an mehreren Standorten in der Schweiz bereits verschiedene Unternehmen der Druck- und Medienbranche. (pd/cbe)