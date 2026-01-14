Contcept Communication: HSO neu im Portfolio

Publiziert am 14.01.2026

Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Position der HSO als führende private Bildungsinstitution der Schweiz zu stärken und ihre Praxisorientierung sowie ihren Beitrag zur Fach- und Führungskräfteentwicklung sichtbarer zu machen.

Im Zentrum der PR-Arbeit stehen die Themen praxisnahe Weiterbildung, Karriereentwicklung, Digitalisierung und Führungskompetenz. Die HSO setzt auf Dozierende aus der Praxis, die aktuelles Business-Know-how vermitteln, und hat ihr Angebot im Bereich Künstliche Intelligenz ausgebaut. Die Agentur begleitet die HSO strategisch in der Medienarbeit und verantwortet die Positionierung in den relevanten Medien. (pd/spo)