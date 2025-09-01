Publiziert am 01.09.2025

Der Unternehmensfilm «Das Geheimnis unseres Erfolgs» spielt bewusst mit dem Doppelsinn des Begriffs «Strahlen» – sowohl als medizinische Therapie wie auch als zwischenmenschliche Wärme. «Wir möchten in unserem Unternehmensfilm zeigen, wie wichtig Menschlichkeit in der modernen Krebsbehandlung ist – und dass auch hier der Humor seinen Platz hat und haben muss», lässt sich Dr. Evelyn Herrmann, Chefärztin & CEO des ROZ, in einer Medienmitteilung zitieren.





Der Film wurde gemeinsam mit der Zürcher Produktionsfirma Happy Content realisiert und zeigt die Mitarbeitenden des Zentrums als sich selbst spielende Darsteller.

Das ROZ versorgt seit 2005 Patienten aus Biel, dem Seeland und dem Berner Jura mit Strahlentherapie. Das Zentrum arbeitet mit Partnerkliniken wie dem Spitalzentrum Biel und dem Inselspital Bern zusammen.

Der Film ist auf der Website radioonkologie.ch und den Social-Media-Kanälen des Zentrums verfügbar. (pd/nil)