Rod: Ikea-Wohnmonitor stösst auf breites Echo

Publiziert am 04.12.2025

Die Kommunikationsagentur Rod hat für Ikea Schweiz den ersten Ikea-Wohnmonitor entwickelt und lanciert. Die repräsentative Studie des Marktforschungsinstituts Sotomo liefert auf 50 Seiten Einblicke in das Wohnen in der Schweiz. Rod übernahm dabei das gesamte Projekt von der strategischen Aufgleissung über das Studiendesign bis zur Medienarbeit.

Die Studie wurde laut einer Mitteilung in 103 Medien aufgegriffen, darunter in Print-, Online-, Radio- und TV-Formaten. Die Beitragsreichweite beträgt laut eigenen Angaben rund sieben Millionen Kontakte. Neben klassischen Nachrichtenmedien diskutierten auch Unterhaltungsformate wie Radio Energy und die SRF-Sendung «Late Night Switzerland» mit Stefan Büsser den Wohnmonitor.

Auf Social Media erhielt die Studie laut Rod zahlreiche Beiträge und Reaktionen, in denen einzelne Aspekte aufgegriffen und kommentiert wurden. Der Ikea-Wohnmonitor soll jährlich neue Einblicke in das Leben zu Hause liefern. (pd/cbe)