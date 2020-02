Das im Verpackungsgeschäft tätige Unternehmen Limmatdruck | Zeiler in Spreitenbach steht möglicherweise vor der Schliessung. Rund 150 Mitarbeitende wären davon betroffen. Das Unternehmen gehört zur schwedischen AR Packaging.

Die Performance am Standort Spreitenbach sei seit einiger Zeit hinter den Erwartungen zurückgeblieben, heisst es in einer Medienmitteilung der AR Packaging. Daher werde die Option, einen substanziellen Teil der Produktion zur K+D am Standort St. Gallen zu verlegen, «ernsthaft in in Betracht» gezogen. Die Aargauer Zeitung berichtete am Freitag zuerst über die Pläne des schwedischen Mutterhauses.

AR Packaging bemüht sich nach eigenen Angaben, die drohende Massenentlassung von rund 150 Mitarbeitenden am Standort Spreitenbach «durch die Schaffung alternativer Arbeitsplätze an anderen Standorten aufzufangen». Für Mitarbeitende ohne direkte Anschlusslösung solle zudem ein Sozialplan Unterstützung in der beruflichen Neupositionierung bieten, heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Die Limmatdruck AG gehörte ursprünglich dem Migros-Genossenschaft-Bund. Migros verkaufte 2011 das Unternehmen, zu dem auch die Zeiler AG im bernischen Köniz gehörte, an die RLC Packaging Group mit Sitz in Hannover. Das Unternehmen konzentrierte sich auf das Verpackungsgeschäft. Im November 2019 übernahm die schwedische AR Packaging Holding die deutsche RLC Packaging.

Die Limmatdruck hat ihre Wurzeln im Jahr 1945 und ist aus der Druckabteilung des Migros-Genossenschafts-Bunds hervorgegangen. Früher druckte Migros dort die Zeitschrift Der Brückenbauer, die heute als Migros-Magazin bekannt ist. (pd/cbe)