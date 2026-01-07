Zimmermann Communications: Im Zentrum des Fischauges

Die Massnahmen richten sich an technische Entscheidungsträger in Industrieunternehmen. Kern der Kampagne ist eine neue Bildwelt, die eine Fischaugen-Perspektive aus dem Inneren eines Nussbaum-Rohrs zeigt. Der spezielle Blickwinkel soll die massgeschneiderten Rohrleitungssysteme, Armaturen und Edelstahlverteiler-Anfertigungen des Unternehmens in den Fokus rücken, heisst es in einer Mitteilung.
Umgesetzt wurden eine Verkaufsbroschüre, die neue Bildwelt sowie die Gestaltung der Freiflächen am Messestand für die Messe «Pumps & Valves 2025». (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei R. Nussbaum AG: Tobias Fluri (Teamleitung Marketing-Kommunikation), Ivanna Covella (Leitung Marketing-Kommunikation & PR); verantwortlich bei Zimmermann Communications: Christoff Strukamp (Creative Direction), Martin Samsel (Geschäftsführer Beratung), Lara Cavelti (Projektleitung), Julia Hofmann (Art Direction), Sophie Güntensperger (Text); Fotografie: Noë Flum.