07.01.2026

Zimmermann Communications

Im Zentrum des Fischauges

Die Agentur hat für die R. Nussbaum AG ein Kommunikationskonzept entwickelt, um das Unternehmen im Industrie- und Gewerbemarkt als Qualitätsanbieter zu positionieren.
Zimmermann Communications: Im Zentrum des Fischauges
Publiziert am 07.01.2026

Die Massnahmen richten sich an technische Entscheidungsträger in Industrieunternehmen. Kern der Kampagne ist eine neue Bildwelt, die eine Fischaugen-Perspektive aus dem Inneren eines Nussbaum-Rohrs zeigt. Der spezielle Blickwinkel soll die massgeschneiderten Rohrleitungssysteme, Armaturen und Edelstahlverteiler-Anfertigungen des Unternehmens in den Fokus rücken, heisst es in einer Mitteilung.



Umgesetzt wurden eine Verkaufsbroschüre, die neue Bildwelt sowie die Gestaltung der Freiflächen am Messestand für die Messe «Pumps & Valves 2025». (pd/spo)

Credits

Verantwortlich bei R. Nussbaum AG: Tobias Fluri (Teamleitung Marketing-Kommunikation), Ivanna Covella (Leitung Marketing-Kommunikation & PR); verantwortlich bei Zimmermann Communications: Christoff Strukamp (Creative Direction), Martin Samsel (Geschäftsführer Beratung), Lara Cavelti (Projektleitung), Julia Hofmann (Art Direction), Sophie Güntensperger (Text); Fotografie: Noë Flum.


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE