Zimmermann Communications: Im Zentrum des Fischauges

Publiziert am 07.01.2026

Die Massnahmen richten sich an technische Entscheidungsträger in Industrieunternehmen. Kern der Kampagne ist eine neue Bildwelt, die eine Fischaugen-Perspektive aus dem Inneren eines Nussbaum-Rohrs zeigt. Der spezielle Blickwinkel soll die massgeschneiderten Rohrleitungssysteme, Armaturen und Edelstahlverteiler-Anfertigungen des Unternehmens in den Fokus rücken, heisst es in einer Mitteilung.

Umgesetzt wurden eine Verkaufsbroschüre, die neue Bildwelt sowie die Gestaltung der Freiflächen am Messestand für die Messe «Pumps & Valves 2025». (pd/spo)