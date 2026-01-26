Publiziert am 26.01.2026

Der Film setzt auf langsame Bewegungen, Totalen und Detailaufnahmen, wie die Agentur in einer Medinmitteilung schreibt. Im Zentrum stehen Texturen und Licht. Das Sounddesign arbeitet mit Stille und natürlichen Klängen. Gezeigt werden Innenräume, Dining-Bereiche und die alpine Landschaft rund um Andermatt.

«Marty-Trezzini hat unsere Marke visuell sehr präzise übersetzt. Der Film schafft es, die besondere Ruhe und Tiefe des Chedi Andermatt erlebbar zu machen, ohne erklärend zu sein», wird Katharina Rapp, Cluster Director of Marketing von The Chedi Andermatt, zitiert. Eine Sommer-Version des Films ist geplant.

Neben der Ausspielung auf der Hotel-Website sind Social-Media-Versionen vorgesehen. (pd/nil)