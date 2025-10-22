Ellaciao: Imagefilm läuft in Kinos im Werbeblock

Publiziert am 22.10.2025

Der Imagefilm wird ab Donnerstag in Schweizer Kinos im Werbeblock in voller Länge gezeigt sowie online, auf der Website der Erne-Gruppe und auf Social Media ausgestrahlt. Der Film zeigt die Bau- und Immobiliengruppe als Gemeinschaft, die Menschen, Wissen und Generationen verbindet.

Ellaciao vereinte alle Tochterfirmen, Tätigkeiten und Werte der Erne-Gruppe in einer Geschichte. «Die Anforderungen an den Imagefilm waren hoch und herausfordernd. Ellaciao schaffte es, alle unsere Wünsche in ein smartes Konzept zu verpacken, das wir gemeinsam und mit viel Herzblut umsetzten», wird Nina Gyhr, Leiterin Marketing und Kommunikation bei der Erne Gruppe, in einer Mitteilung zitiert.

Die Erne-Gruppe ist ein Schweizer Bau- und Immobilienunternehmen mit über 1200 Mitarbeitenden. Das 1906 gegründete Familienunternehmen wird in vierter Generation geführt. (pd/cbe)