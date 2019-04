Der Immobilienmakler Walde & Partner hat Wirz Brand Relations mit einer Fassadensanierung in eigener Sache beauftragt, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Der Name stehe seit vielen Jahren für die erfolgreiche Vermittlung und Vermarktung von Immobilien in der deutschsprachigen Schweiz – und somit für Verlässlichkeit, Kompetenz und Diskretion rund um Immobilien.



Der Immobilienmakler weiss aber aus Erfahrung, dass eine regelmässige Auffrischung der Fassade dazu beiträgt, den Wert von Gebäuden langfristig zu erhalten oder sogar zu steigern. Mit Hilfe von Wirz Brand Relations will Walde & Partner seinen Auftritt modernisieren, und sich damit «fit für die Zukunft» machen, schreibt die Agentur weiter.



Die Zürcher Branding-Agentur überarbeitet gemeinsam mit Walde & Partner die Markenidee und das Markendesign. Der neue Markenauftritt wird ab dem dritten Quartal 2019 schrittweise zum Einsatz kommen. (pd/wid)