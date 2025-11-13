Publiziert am 13.11.2025

Für die D+D Immobilien hat die Agentur Andfrank einen Imagefilm realisiert, der Architektur und Bauqualität nicht abstrakt erklärt, sondern emotional erlebbar macht.

Der Film erzählt die Geschichte eines Paares, das in eine neue Wohnung einzieht und damit die Zuschauerinnen und Zuschauer auf natürliche Weise durch das Gebäude führt – von Garten über Treppenhaus bis Wohnraum. Dabei werden architektonische Entscheidungen sichtbar, ohne sie explizit zu erklären, etwa hochwertige Materialien, präzise Details, moderne Smart-Home-Technik und bauliche Kohärenz.

Der Film wurde laut einer Mitteilung von Andfrank in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Ask for Film konzipiert und umgesetzt. Andfrank begleitet D+D Immobilien seit fast sechs Jahren in Marketing und Kommunikation. (pd/cbe)