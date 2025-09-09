Publiziert am 09.09.2025

Das Ziel war, die Kernwerte Fachkompetenz, Auswahl und attraktive Preise visuell und kommunikativ auf das nächste Level zu bringen, schreibt Inhalt und Form in einer Mitteilung.

Das neue Design setzt auf ein reduziertes, aber wirkungsvolles Konzept: klare Linien, prägnante Typografie und eine moderne Bildsprache. Das Makeover entstand unter dem Motto «Back to the Base».

Der Rollout des neuen Designs ist in der Umsetzung und wird sukzessive in sämtlichen Kommunikationskanälen, sowie am Verkaufspunkt der Import Parfumerie implementiert. (pd/spo)