Das Ziel war, die Kernwerte Fachkompetenz, Auswahl und attraktive Preise visuell und kommunikativ auf das nächste Level zu bringen, schreibt Inhalt und Form in einer Mitteilung.
Das neue Design setzt auf ein reduziertes, aber wirkungsvolles Konzept: klare Linien, prägnante Typografie und eine moderne Bildsprache. Das Makeover entstand unter dem Motto «Back to the Base».
Der Rollout des neuen Designs ist in der Umsetzung und wird sukzessive in sämtlichen Kommunikationskanälen, sowie am Verkaufspunkt der Import Parfumerie implementiert. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei Import Parfumerie: Toni Lambrinoudakis (CEO), Sophie Basile (Leiterin Marketing), Eliane Biroglu (Marketing Spezialistin), Elizabeth Imhof (Desktop Publisher), Hanoi Marinoni (Project Manager Marketing); verantwortlich bei Inhalt und Form: Dominik Stibal (CEO), Karin Estermann (Executive Creative Director), Jil Tölderer (Junior Digital Art Director), Hans Rafael Meier (Senior Consultant & Strategist), Fabiana Paschini (Project Manager), Daniel Belser (Head of Media Publishing), Severin Spitzli (Media Publisher), Michèle Weber (Bildbearbeitung) Verantwortlich bei Base Design: Stefanie Lakatos, Gérald Moulière, Hervé Rigal.