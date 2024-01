Blueheart: In der Point-of-View-Perspektive zum Flieger

In nur 90 Minuten vom Business-Termin in Zürich zum Abflug des Privatjets am ASB-Terminal am Euro Airport Basel. Dank des umfassenden Business Aviation Service von Air Service Basel (ASB) mit exklusivem Limousinendienst ist das selbstverständlich, wie es in einer Mitteilung heisst. Für die Kundinnen und Kunden von ASB sei Zeit bei ihren Geschäftsreisen im Privatflugzeug oftmals das kostbarste Gut. Umso mehr würden sie die breite Palette an FBO-Services (Fixed Base Operator) am Airport Basel schätzen, wo ASB ein eigenes Terminal mit Aircraft Parking betreibe.

Blueheart hat einen rund zweiminütigen Imagefilm für ASB konzipiert und umgesetzt, der die Limousinenfahrt vom Arbeitsort in Zürich bis zum Abflug in Basel ins Zentrum stellt. Der Film wurde mit einer Point-of-View-Kamera gedreht und zeigt aus Sicht einer ASB-Kundin die komfortable Reise im Maybach von Business-Abschluss in Zürich bis zum Take-off am Euro Airport Basel. Durch die Fahrt bis aufs Rollfeld vor das Flugzeug, die Zollabfertigung direkt im Jet und den reibungslosen Gepäckservice heisst es bereits 90 Minuten nach dem Business-Termin in Zürich: Ready for Take-off – ganz nach dem ASB Motto «Make your travel experience timeless.»

Verantwortlich bei Air Service Basel: Estelle Thorin (Chief Executive Officer), Uwe Paukner (Head of Quality, Safety & Security); verantwortlich bei Blueheart: Hanno Lietz (CD Text / Konzept), Olivier Kilchherr (CD Art), Dani Bachmann, Vanessa Mentha (Strategie & Beratung), Salient Media GmbH, Olten (Film und Schnitt). (pd/cbe)