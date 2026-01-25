Kreisvier: In Interlaken ist jeder Tag «einmal im Leben»

Publiziert am 25.01.2026

Das Rebranding ist Teil der Strategie von Interlaken Tourismus, sich als Ganzjahresdestination zu positionieren. Die Basler Agentur Kreisvier entwickelte im Auftrag die neue Markenplattform, die den Claim «Where once in a lifetime happens every day» trägt und die Vielfalt des Erlebnisangebots in den Mittelpunkt rückt. Das Rebranding feierte vergangene Woche im Rahmen der Switzerland Travel Mart Winter Edition in Interlaken Premiere, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt.

«Egal, zu welcher Jahreszeit, wie lange oder zum wievielten Mal man Interlaken besucht: Man erlebt jeden Tag unvergessliche Momente», wird Daniel Sulzer, CEO von Interlaken Tourismus, zitiert. Die Plattform fokussiere auf Vielfalt und Qualität des ganzjährigen Erlebnisangebots – vom Tourenskifahren und alpinen Klettern bis zu Erlebnissen wie Schnee anfassen, an Kühen vorbeiwandern oder im türkisblauen Brienzersee baden, die viele Gäste aus aller Welt in Interlaken zum ersten Mal erleben würden.

Das neue Logo besteht aus zwei Elementen: dem «Lake Cross» und der «Signature». «Hier verbinden sich Tradition, Schweiz und Interlaken auf kleinsten Raum zu einer starken und einzigartigen Marke», so David Lübke, Executive Creative Director von Kreisvier. Die «Signature» ist aus einer Bildmarke der Vergangenheit hervorgegangen und knüpft an Interlakens langjährige Tradition als Tourismusdestination an. Das «Lake Cross» mit seinem abgewandelten Schweizerkreuz unterstreicht die Schweizer Herkunft und verweist gleichzeitig auf die Lage zwischen Brienzer- und Thunersee. Die Farb- und Bildwelt orientiert sich an der Natur in und um Interlaken.

Die neue Marke wurde bereits an verschiedenen Online- und Offline-Touchpoints eingeführt. Weitere Arbeiten unter der neuen Plattform werden im Verlauf des Jahres folgen. Die neue Positionierung soll auch dazu beitragen, Besucherströme besser zu lenken und über das Jahr zu verteilen, wie es weiter heisst. (pd/cbe)