Midpoint: In Island mit Fotograf Nico Schärer

Der Film entstand während einer fünftägigen Reise durch Island. Das filmische Porträt gewährt Einblicke in den kreativen Prozess des Fotografen Nico Schärer und wurde vollständig unter nächtlichen Bedingungen gedreht, um das spezielle Licht des isländischen Sommers zu nutzen, teilt Midpoint mit. Nico Schärer ist ein Botschafter der Marke Canon, wie seiner Webseite zu entnehmen ist.
Die Dreharbeiten erfolgten unter ungewöhnlichen Bedingungen: Das Team verzichtete auf einen festen Drehplan, arbeitete mit minimaler Ausrüstung und übernachtete in Zelten. Der Imagefilm demonstriert nach Angaben der Produktionsfirma, wie bewegte Bilder Authentizität vermitteln und künstlerische Identitäten stärken können. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei Midpoint Film AG: Janic Halioua (Regie & Konzept, Kamera, Edit, Color Grading), Ellen Wolf (Production Coordinator), Noah Debbabi (1.AC & Drone Pilot, Edit), Sven Paulin (Edit), DubDub (Audio Postproduction), Nico Schärer (Fotograf).