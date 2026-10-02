Publiziert am 02.10.2026

Grundlage des neuen Logos ist das Omega-Profil, eine von Pro-Tent selbst entwickelte und laut Mitteilung patentierte Konstruktion. Dessen Form soll die technische Eigenheit des Produkts in die Markenidentität übertragen, heisst es bei Rosarot.

Auch die übrigen Gestaltungselemente leiten sich aus dem Produktumfeld ab. Die Farbpalette nimmt Materialien wie Metall und robuste Textilien auf. Als Hausschrift kommt neu die Zeist zum Einsatz. Ergänzt wird der Auftritt durch eine neue Bildwelt.

Sprachlich vollzieht die Marke einen Wechsel: Der Claim lautet neu «Unfold Swiss precision» und ist damit englisch. Er verweist auf das Kernprodukt, das Faltzelt, und verknüpft es mit der Schweizer Herkunft und der internationalen Ausrichtung des Unternehmens. Vorausgegangen war ein gemeinsamer Markenworkshop, aus dem eine geschärfte Markenstrategie hervorging. Auf dieser Basis wurden Logo, Claim und Erscheinungsbild neu entwickelt.

Erste umfassende Anwendung des neuen Brandings ist die Website. Neben der Gestaltung wurden unter Mithilfe der Agentur auch Struktur, Inhalte und Nutzerführung grundlegend überarbeitet.

Pro-Tent entwickelt und produziert seit 35 Jahren Faltzelte für Unternehmen, Events, Einsatzorganisationen und weitere professionelle Anwendungen. Das Angebot reicht vom kompakten Promotionszelt bis zu massgefertigten Lösungen. (pd/cbe)