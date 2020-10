Inga Konen übernimmt ab sofort die Leitung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Porsche in der Schweiz. Bei der Vertriebsgesellschaft mit Sitz in Rotkreuz im Kanton Zug, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Porsche AG, berichtet sie direkt an Michael Glinski, CEO der Porsche Schweiz AG. Konen tritt in ihrer neuen Funktion die Nachfolge von Christiane Lesmeister an, die den Bereich seit 2011 verantwortete und das Unternehmen verlassen hat.



«Inga Konen profitiert von ihrem sehr guten Netzwerk in den Schweizer Medien. Aufgrund ihrer Erfahrung sowie ihres Wissens über unsere Marke ist sie für das Umfeld einer sich stark verändernden Automobil- und Medienbranche bestens gerüstet», wird Glinski in einer Mitteilung zitiert.

Konen ist seit 2015 bei Porsche Schweiz beschäftigt und unmittelbar an der Gestaltung der Kommunikation beteiligt. Auf ihre Tätigkeit als Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit folgte zuletzt die kommissarische Leitung des Bereichs. Ihren Berufseinstieg absolvierte sie unter anderem in der Kommunikationsabteilung der Porsche AG in Stuttgart-Zuffenhausen sowie bei Porsche Middle East and Africa in Dubai. Konen studierte PR und Kommunikationsmanagement sowie Unternehmenskommunikation in Köln und Stuttgart. (pd/cbe)