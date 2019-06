Verwaltungsrätin des Jahres: Ingrid Deltenre gewinnt einen Award

Ingrid Deltenre hat am Montagabend im Lake Side in Zürich den erstmals verliehenen Award für die «Schweizer Verwaltungsrätin des Jahres» erhalten. Deltenre wurde aufgrund der Vielseitigkeit ihrer Mandate und ihren Qualifikationen sowie wegen der verantwortungsvollen Leitkultur, die sie fordert und vorlebt, gewählt. Organisiert wird der Award von Mercuri Urval, die Wahl erfolgt durch eine sechsköpfige Jury bestehend aus Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräten aus unterschiedlichen Branchen.

«Wir gratulieren Ingrid Deltenre herzlich zu dieser Auszeichnung», wird Peter Kurer, Verwaltungsratspräsident von Sunrise, in einer Mitteilung zitiert. «Sie ist aufgrund ihrer langjährigen und breiten Erfahrung in unterschiedlichen Organisationen und Unternehmen eine grosse Bereicherung für unseren Verwaltungsrat und hat bereits in ihrem ersten Jahr bei Sunrise viel bewegt. Sie ist ein Vorbild für alle Frauen und setzt sich auch bei Sunrise für die Frauenförderung ein.»

Deltenre ist seit April 2018 Verwaltungsrätin von Sunrise. Ihre berufliche Karriere startete sie als Generalsekretärin der Verbands Schweizer Presse und führte später fünf Jahre lang als Verlagsleiterin die Wirtschaftszeitung «Cash». Zwischen 2003 und 2009 war sie Direktorin des Schweizer Fernsehen (SF) und danach bis 2017 Generaldirektorin der Eurovision in Genf. Deltenre studierte in Zürich Pädagogik, Publizistik und biologische Anthropologie. Neben diversen Verwaltungsratsmandaten ist sie Präsidentin des Leitungsausschuss des Executive MBA der Universität Zürich und im Stiftungsrat der Schweizer Berghilfe tätig. (pd/cbe)