Publiziert am 21.11.2025

Eine Volksinitiative in Oberrieden fordert, dass Bauausschreibungen und andere amtliche Bekanntmachungen wieder in der Zürichsee-Zeitung und im Thalwiler Anzeiger erscheinen, wie die beiden Zeitungen in ihren Printausgaben vom Freitag berichteten. Die Gemeindeversammlung hatte vor zweieinhalb Jahren beschlossen, nur noch digital zu publizieren.

Die Initianten Hansruedi Leuzinger und Werner Rothacher argumentieren, dass viele Bürgerinnen und Bürger, insbesondere ältere Menschen, keinen regelmässigen Zugang zum Internet hätten. Eine Kombination von digitalen und gedruckten Informationen gewährleiste eine gerechte Informationsverteilung.

Der Gemeinderat empfiehlt die Initiative zur Ablehnung. Zudem bestehe die Gefahr einer Rechtsunsicherheit, sollten Print- und Online-Publikation nicht am gleichen Tag erscheinen können. Mehr als 200 Personen haben die Initiative unterschrieben.

Der Fall ist kein Einzelfall am Zürichsee. Mehrere Gemeinden unterstützen lokale Printmedien finanziell: Zumikon zahlt 20'000 Franken, Zollikon 50'000 Franken jährlich für die Verteilung des Zolliker Zumiker Bote. Die Zürichsee-Zeitung gehört zum Tamedia-Verbund der Zürcher Regionalzeitungen. (cbe)