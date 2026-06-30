Caffeina: Italienische Agentur kommt nach Lausanne

Publiziert am 30.06.2026

Mit dem neuen Standort in Lausanne macht die in Parma gegründete Agentur ihren ersten Schritt zur Expansion ins Ausland. Caffeina wurde Ende 2011 von Tiziano Tassi, Henry Sichel und Antonio Marella gegründet und beschäftigt nach eigenen Angaben über 230 Mitarbeitende an den Standorten Parma, Mailand und Rom. Den Schweizer Markt bezeichnet die Agentur als einen der anspruchsvollsten Europas; bedienen will sie dort vor allem die Bereiche Uhren und Luxusschmuck, Food, Beauty, Pharma, Finanzdienstleistungen sowie Sport und Design.

Zum General Manager der neuen Niederlassung wird Andrea Caputo berufen. Der italienisch-schweizerische Manager war von 2018 bis 2023 Vice President und Head of Marketing (Global) bei Blancpain und Mitglied des Management-Teams. Zuvor war er Vice President Marketing bei Rado (2012–2018) und Global Communications Director bei Girard-Perregaux (2006–2009).

Innerhalb der Swatch Group verantwortete er zudem das Marketing von Swatch sowie Olympia-Projekte für Swatch und Omega. Caputo hat einen MBA der London Business School, ist Alumnus des IMD Lausanne und studierte European Business an der Universität Brighton und am Polytechnikum Turin. Zuletzt arbeitete er als Berater für Strategie und Markenkommunikation.

«Ich kenne den Markt seit fast 30 Jahren und weiss, wie selektiv er ist: Eine Marke erzählt man nicht, man beweist sie», lässt sich Caputo in der Mitteilung zitieren. Caffeina-Gründer Tiziano Tassi begründet die Wahl mit Caputos Erfahrung: Die Schweiz sei ein Markt mit grossem Potenzial, der eine Person mit entsprechendem Profil verlange, um sich als Sparringpartner für Marketing und Digitales zu positionieren.

Vorerst startet die Agentur von Lausanne aus als Zugang zum Markt, mit dem erklärten Ziel, dort schrittweise eine feste lokale Struktur aufzubauen. (pd/nil)