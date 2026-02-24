Zeix: Jacqueline Badran gibt Geschäftsführung ab

Publiziert am 24.02.2026

Bei der auf User-Centered Design spezialisierten Agentur Zeix kommt es im Frühjahr zu einem Führungswechsel: Wie das Unternehmen mitteilt, übernimmt Benedikt Heil ab März 2026 die operative Geschäftsführung. Heil arbeitet seit 15 Jahren bei Zeix und ist Mitglied sowohl des zwölfköpfigen Partnergremiums als auch des vierköpfigen Verwaltungsrats.

Jacqueline Badran, die Zeix im Jahr 2000 mitgegründet hat, gibt die operative Leitung im Zuge des Erreichens des Pensionsalters ab. Sie bleibt Präsidentin des Verwaltungsrats und weiterhin im Unternehmen tätig, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Die Struktur der geteilten Verantwortung sowie die Entscheidungsprozesse sollen unverändert bleiben.

Zeix beschreibt die Übergabe als Teil einer langfristig geplanten Nachfolge. Laut Badran soll die Agentur unter neuer Leitung insbesondere den gezielten Einsatz von künstlicher Intelligenz in Kundenprojekten vorantreiben und sich weiterhin für digitale Souveränität in der Schweiz einsetzen. (pd/cbe)