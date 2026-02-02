FGS Global: Jean-François Tanda wird Managing Director

Tanda verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung an der Schnittstelle von Medien, Recht und Kommunikation, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Vor seinem Wechsel zu FGS Global war er Mitgründer und Kommunikationsberater bei Vanda Advisory AG, wo er Anwaltskanzleien, Finanzmarktakteure, Start-ups und gemeinnützige Organisationen in Fragen der Litigation-Kommunikation und Medienarbeit beriet.
Zu Beginn seiner Karriere arbeitete Tanda als Investigativjournalist sowie als Wirtschafts- und Nachrichtenreporter für Schweizer und internationale Medien. Zudem war er als Rechtsberater für das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). (pd/spo)
